Justiça nega pedido da CPFL para que Aneel aprove reajuste tarifário

Além disso, a sentença favorável à CPFL no caso dos contratos de energia ainda exigiria execução ou acordo com a Aneel.

Em sua decisão, o juiz federal do DF disse entender "por bem" "dar nova oportunidade" à Aneel de se manifestar sobre a possibilidade de "acordo judicial ou do imediato prosseguimento das tratativas da via administrativa, seja com a conclusão do referido processo, seja com a negociação de um acordo extrajudicial propriamente dito, visando uma rápida e eficaz solução do litígio".

(Por Letícia Fucuchima)