Ações de tecnologia impulsionam Wall Street após isenção de tarifas para eletrônicos

Depois de cair no início da semana passada, o S&P 500 registrou seu maior ganho semanal na sexta-feira desde novembro de 2023. Mas o índice ainda estava cerca de 4,5% abaixo dos níveis observados antes do anúncio do "Dia da Libertação" em 2 de abril.

(Por Lisa Mattackal e Purvi Agarwal em Bengaluru)