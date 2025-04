Novo Nordisk alerta consumidores sobre versões falsificadas do Ozempic nos EUA

Enquanto a investigação segue, outras análises, incluindo um extenso exame visual e testes químicos do produto falsificado apreendido, estão em andamento. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA e a Novo Nordisk ainda não têm informações sobre a identidade, qualidade ou segurança dos medicamentos, informou o órgão regulador em seu site.

A Novo Nordisk aconselhou as farmácias de varejo a comprar doses autênticas do Ozempic de distribuidoras autorizadas e pediu aos pacientes que verifiquem se há sinais de falsificação no produto antes do uso do medicamento.

(Reportagem de Sriparna Roy em Bengaluru)