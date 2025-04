Peso argentino cai e ações se recuperam após redução de controles cambiais

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O peso argentino caía depois que o país flexibilizou seus controles cambiais, enquanto as ações e os títulos lideraram um rali em toda a América Latina, com mercados monitorando de perto qualquer desdobramento no cenário tarifário dos Estados Unidos.

O peso caía quase 10% e estava em 1.195 em relação ao dólar. A diferença entre a taxa oficial e a taxa do mercado paralelo diminuía acentuadamente, com a taxa de câmbio oficial recuando e as taxas paralelas subindo.