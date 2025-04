Petróleo sobe levemente com isenção de tarifas e importações de petróleo da China

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,2%, a US$64,88 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos EUA fechou com alta de 0,05% a US$61,53.

No final da sexta-feira, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu a retirada de tarifas elevadas sobre smartphones, computadores e alguns outros produtos eletrônicos importados principalmente da China. Foi o mais recente de uma série de anúncios de políticas que impuseram tarifas e depois voltaram atrás, gerando incerteza para investidores e empresas.

Trump disse no domingo que anunciaria a taxa sobre semicondutores importados na próxima semana.

Enquanto isso, as importações de petróleo da China em março se recuperaram acentuadamente em relação aos dois meses anteriores e subiram quase 5% em relação ao ano anterior, mostraram dados nesta segunda-feira, impulsionadas pelo petróleo iraniano e por uma recuperação nas entregas russas.

No entanto, o Brent e o WTI perderam cerca de US$10 por barril desde o início do mês, e os analistas reduziram as previsões para os preços do petróleo, já que a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo se intensificou.

(Reportagem de Arathy Somasekhar; Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar em Londres, Katya Golubkova em Tóquio e Florence Tan em Cingapura)