SAIBA MAIS-O que sabemos sobre o acordo da Argentina com o FMI e a política cambial?

A nova banda móvel se expandirá em 1% a cada mês, tanto no limite superior quanto no inferior. O banco central poderá comprar e vender dólares se a banda for quebrada, enquanto dentro da banda ele poderá optar por operar nos mercados secundários de pesos por meio de operações de mercado aberto, informou o banco central.

O FMI acrescentou em seu relatório que a estrutura monetária evoluirá com o tempo para uma "taxa de câmbio totalmente flexível no contexto de um sistema bimonetário, em que o peso e o dólar coexistem".

QUAL É A META DE ACÚMULO DE RESERVAS?

Segundo o acordo com o FMI, a Argentina precisará acumular reservas internacionais líquidas no valor de US$4 bilhões até o final do ano, em comparação com o nível de 31 de dezembro de 2024. A meta básica fará com que isso se acelere para um aumento de US$8 bilhões no próximo ano.

Embora o governo de Milei tenha feito do acúmulo de reservas um dos principais focos e tenha tido algum sucesso, isso se reverteu nas últimas semanas em meio à crescente pressão sobre o peso, levando as reservas líquidas a cair para US$7 bilhões negativos, de acordo com uma estimativa do FMI.

A META FISCAL ZERO PERMANECE?