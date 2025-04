Taxas dos DIs têm quedas firmes no Brasil após Trump aliviar tarifas sobre eletrônicos

O movimento ocorreu em uma sessão em que o dólar também se manteve em queda ante o real na maior parte do dia, com os investidores cautelosos com o cenário para a taxa básica Selic, hoje em 14,25% ao ano.

No boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, a projeção mediana dos economistas do mercado para a Selic no fim de 2025 seguiu em 15,00% e no fim de 2026, em 12,50%. Já a expectativa mediana no Focus para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central é de alta de 50 pontos-base da Selic.

Também no Focus, as expectativas para a inflação seguiram em 5,65% em 2025 e em 4,50% em 2026 -- em ambos os casos acima da meta contínua de 3% do Banco Central.

Na sexta-feira -- atualização mais recente -- o mercado de opções de Copom da B3 precificava 62,00% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio (ante 58,00% na véspera), 15,00% de chances de alta de 25 pontos-base (12,50% na véspera) e 12,00% de possibilidade de manutenção (13,50% na véspera).

“Há um consenso de que o ‘net’ (resultado líquido) é desinflacionário, dado o que está acontecendo com as commodities e o possível aumento de oferta de bens no Brasil vindo da China, considerando que está mais caro exportar agora para os EUA”, pontuou Bacelar, da Azimut.

“A percepção é de que, por este lado, (a disputa entre EUA e China) vai ajudar (no controle da inflação), e aí me parece que há uma oportunidade para o BC continuar falando duro para conseguir ancorar as expectativas”, acrescentou.