Yellen mostra preocupação de que políticas de Trump corroam confiança em ativos dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - A ex-secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, revelou nesta segunda-feira preocupação de que as tarifas e outras políticas do presidente Donald Trump estejam minando a confiança dos aliados nos compromissos do país, com alguns investidores começando a evitar ativos norte-americanos.

Yellen disse à emissora de televisão CNBC que o aumento da semana passada nos rendimentos da dívida do Tesouro dos EUA, que se movem inversamente aos preços, foi problemático, dado seu status tradicional de refúgio seguro, e colocou em questão "a segurança do que é a base do sistema financeiro global, ou seja, os títulos do Tesouro dos EUA".

"Não acho que estejamos vendo disfunção no sentido de liquidez secando completamente nos mercados, mas um padrão sugestivo de perda de confiança na política econômica dos EUA e na segurança dos ativos financeiros básicos é realmente muito preocupante", disse Yellen.