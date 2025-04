Ações europeias sobem com Trump indicando alívio em tarifas relacionadas a automóveis; LVMH despenca

A LVMH caiu 7,8%, com o grupo perdendo sua posição como a maior empresa de luxo da Europa em termos de capitalização de mercado para a rival Hermès.

As ações de luxo e relacionadas à beleza em toda a Europa sofreram um golpe após os resultados da LVMH, com a empresa francesa Christian Dior caindo 8,3% e a companhia espanhola de beleza Puig em baixa de 4,4%. O setor de luxo também perdeu 1,5%.

"Esse resultado abaixo do esperado não é um bom presságio para o restante do setor", disse Kevin Thozet, membro do comitê de investimentos da gestora de ativos Carmignac.

No entanto, o humor do mercado permaneceu otimista depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que está considerando uma modificação nas tarifas de 25% impostas às importações estrangeiras de automóveis e autopeças do México, Canadá e outros países. O setor de automóveis e peças subiu 2,3%.

"Os otimistas estão começando a esperar que os pronunciamentos mais recentes da Casa Branca representem uma redução das medidas extremas inicialmente propostas", disse Richard Hunter, chefe de mercados da interactive investor.

"Mesmo assim, esses mercados estão nervosos e provavelmente continuarão assim até que as nuvens das tarifas econômicas pelo menos comecem a se dissipar."