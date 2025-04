Airbus confirma metas para 2025, mas ainda avalia impacto de tensões comerciais

"Entender e antecipar o que a situação (tarifária) significará para a demanda... isso é algo que precisamos entender melhor e então adaptar nossos planos para 2025 e além, se e tanto quanto necessário, à medida que as coisas se esclarecem e se estabilizam", disse.

"Há muitas coisas acontecendo e estamos avaliando com nossa cadeia de suprimentos, com nossos clientes, com nossas fábricas, o que isso provavelmente significará e quais serão as mitigações", acrescentou.

Faury falava em Amsterdã pouco antes de ser eleito para um terceiro mandato de três anos à frente da maior empresa aeroespacial da Europa, que ultrapassou a Boeing na produção de jatos civis, enquanto a fabricante de aviões dos EUA lida com uma crise interna.

O executivo reiterou que a orientação para 2025 em fevereiro não incluía o impacto do que -- naquela época -- eram potenciais novas tarifas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de importação abrangentes neste mês, antes de suspender parcialmente as taxas recíprocas por 90 dias para a maioria dos países. Espera-se que a União Europeia reaja contra algumas indústrias, com as tensões combinadas ampliando as preocupações das companhias aéreas sobre o impacto nas entregas de jatos.

DESAFIOS