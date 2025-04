Bancos da zona do euro restringem acesso a crédito corporativo por aumento do risco econômico, diz pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os bancos da zona do euro restringiram o acesso das empresas ao crédito no último trimestre e esperam continuar a restringir os padrões de crédito devido às crescentes preocupações com as perspectivas econômicas, mostrou a pesquisa de empréstimos do Banco Central Europeu (BCE) nesta terça-feira.

O crescimento dos empréstimos tem tido uma modesta inclinação para cima durante a maior parte do ano passado, ajudado pela queda das taxas de juros do BCE, mas o lado positivo agora é visto como limitado, dada a turbulência global causada pela política comercial errática dos Estados Unidos.

Na esperança de pelo menos sustentar a confiança, espera-se que o BCE corte as taxas de juros pela sétima vez em um ano na quinta-feira, e duas ou três vezes mais neste ano, já que as tarifas restringem o comércio e a incerteza pesa sobre o consumo e o investimento.