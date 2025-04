Bancos dos EUA sinalizam riscos para gastos do consumidor com incertezas da política tarifária

"De longe, a variável mais importante é o desemprego. Se o mercado de trabalho continuar muito forte, o crédito ao consumidor provavelmente não terá problemas", disse Jeremy Barnum, diretor financeiro do JPMorgan Chase, na semana passada.

Os comentários marcam uma rara nota de otimismo nas últimas semanas, sugerindo que uma recessão pode ser evitada se os gastos dos consumidores permanecerem no nível atual.

"Nossos clientes continuam mostrando sinais encorajadores", disse o diretor financeiro do Bank of America, Alastair Borthwick, nesta terça-feira. "Neste momento, os sinais do consumidor são de que a economia dos EUA ainda está em boa forma."

Na semana passada, o JPMorgan manteve inalterada em 3,6% sua taxa líquida de inadimplência de serviços de cartão, ou a parcela da dívida de cartão de crédito que não espera recuperar, enquanto o Bank of America disse que as inadimplências líquidas no trimestre permaneceram estáveis.

Parte do impulso dos gastos, no entanto, pode ter vida curta, já que alguns consumidores estão fazendo compras antecipadas de produtos que provavelmente ficarão mais caros após as tarifas.

"Tenho visto evidências de empresas anunciando especificamente estoques pré-tarifários.... Analisando os dados de abril, estamos vendo o que parece ser um pouco de antecipação de gastos", disse Barnum.