Bank of America tem lucro maior no 1º tri

O lucro do Bank of America foi de US$7,4 bilhões nos três primeiros meses do ano, ou US$0,90 por ação. Isso se compara a um resultado positivo de US$6,7 bilhões, ou US$0,76 por ação, um ano antes.

A receita líquida de juros (NII) - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e pagam para depositantes - cresceu 3%, chegando a US$14,4 bilhões.

"Embora tenhamos a possibilidade de enfrentar uma economia em transformação no futuro, acreditamos que os investimentos disciplinados que fizemos para o crescimento de alta qualidade, nosso conjunto diversificado de negócios e o foco incansável da equipe no crescimento responsável continuarão a ser uma fonte de força", disse o presidente-executivo do Bank of America, Brian Moynihan.

Nos primeiros três meses de 2025, a atividade de fusões e aquisições nos EUA caiu 13%, de acordo com dados da Dealogic. Com essa pressão, a receita com comissões da área de banco de investimento do BofA caíram 3%, para US$1,5 bilhão no primeiro trimestre.