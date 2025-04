China proíbe aéreas do país de comprar jatos da Boeing, diz agência

As três principais companhias aéreas da China - Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines - planejam receber 45, 53 e 81 aviões da Boeing, respectivamente, entre 2025 e 2027.

A guerra tarifária criada por Trump corre o risco de paralisar o comércio de mercadorias entre as duas maiores economias do mundo, de acordo com analistas. Esse comércio foi avaliado em mais de US$650 bilhões em 2024.

Trump, que disse na sexta-feira que estava confortável com a taxação sobre os produtos chineses, também sugeriu que um acordo com Pequim pode estar no horizonte, mas nenhum entendimento foi alcançado ainda.