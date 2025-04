Confiança dos investidores alemães cai para nível mais baixo desde o início da guerra na Ucrânia

As mudanças erráticas na política comercial dos EUA estão pesando muito sobre as expectativas na Alemanha, disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

"Não são apenas as consequências que as tarifas recíprocas anunciadas podem ter sobre o comércio global, mas também a dinâmica de suas mudanças, que aumentaram enormemente a incerteza global", disse Wambach.

O presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu por três meses a maioria de suas tarifas, incluindo uma taxa de 20% sobre a União Europeia, depois de desencadear uma venda maciça de ações, de Treasuries e do dólar. A expectativa é de que a Alemanha seja gravemente afetada devido à sua economia voltada para a exportação.

"A indústria alemã, com seu forte setor de bens de capital, foi particularmente atingida", disse Thomas Gitzel, economista-chefe do VP Bank. A comunidade empresarial global está muito inquieta e adiará os investimentos por enquanto, acrescentou ele.

"O ambiente econômico externo continua difícil e o impulso econômico interno é fraco", disse Bastian Hepperle, economista da Hauck Aufhaeuser Lampe.

(Reportagem de Rachel More e Maria Martinez)