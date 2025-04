Conselho do FGTS aprova nova faixa do MCMV para classe média e reajuste em demais faixas

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira a criação da Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), voltada para famílias com renda mensal até R$12,000, e também reajustou as faixas vigentes do programa habitacional.

A nova faixa contará com taxas de juros de 10% ao ano, enquanto taxas do mercado giram em torno de 11,49% ao ano, e um teto de R$500 mil para aquisição de imóveis, com limite de participação do FGTS em 50%. A nova faixa deve proporcionar a inclusão de 120.000 famílias no programa de financiamento.