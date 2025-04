Demanda mundial de petróleo e oferta dos EUA crescerão mais lentamente por tarifas, diz IEA

A demanda mundial de petróleo este ano aumentará em 730.000 barris por dia, disse a agência, que assessora os países industrializados, em um relatório mensal, um corte acentuado em relação aos 1,03 milhão de bpd esperados no mês passado.

A redução é maior do que o corte feito na segunda-feira pelo grupo de produtores Opep.

"A perspectiva de deterioração da economia global em meio à súbita e acentuada escalada das tensões comerciais no início de abril levou a um rebaixamento de nossa previsão de crescimento da demanda de petróleo este ano", disse a IEA.

"Aproximadamente metade desse rebaixamento ocorre nos Estados Unidos e na China, com a maior parte do restante nas economias asiáticas orientadas para o comércio."

Em seu primeiro olhar para 2026, a AIE previu uma nova desaceleração no crescimento da demanda para 690.000 bpd, devido a um cenário econômico frágil e à crescente penetração de veículos elétricos.

Na China, os desafios econômicos e a mudança para os veículos elétricos estão atenuando as perspectivas de crescimento do petróleo no segundo maior consumidor do mundo, que havia impulsionado os aumentos no consumo de petróleo durante anos.