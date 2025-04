Dólar oscila pouco enquanto mercados buscam clareza em tarifas dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,38%, a R$5,851 na venda.

A baixa volatilidade no mercado de câmbio nacional refletia uma estabilidade maior nas cotações de pares do real frente ao dólar, com a moeda norte-americana em leve baixa ante o peso mexicano e o rand sul-africano.

Por trás da calmaria está a espera dos investidores por novidades em relação à política comercial dos EUA, que tem sido justamente o principal fator de volatilidade nos preços de ativos nas últimas semanas.

Em meio às constantes ameaças e recuos de Trump com suas tarifas de importação, agentes financeiros estão buscando clareza nas medidas do presidente norte-americano, que continua sinalizando sua intenção de impor taxas sobre mais setores específicos.

Em sua mais recente declaração sobre o tema, Trump disse na véspera que espera impor tarifas sobre produtos farmacêuticos importados em um futuro não muito distante. Ele também havia indicado no fim de semana que deseja implementar taxas sobre as importações de semicondutores.

As falas, no entanto, tinham pouco impacto sobre as negociações do mercado nesta terça.