EXCLUSIVO-Disputa entre Petrobras e Gerdau atrasa 1º desmonte de plataforma no Brasil, dizem fontes

Mas a descoberta de 30 milhões de litros de água oleosa e 270 mil litros de óleo diesel marítimo no interior da embarcação, segundo uma das fontes, quando já estava no estaleiro, paralisou o trabalho por cerca de um ano, enquanto as duas gigantes do petróleo e do aço discutiam de quem seria a responsabilidade por pagar pela limpeza do navio.

A embarcação chegou ao estaleiro em dezembro de 2023 e tinha previsão de ser desmantelada em cerca de 12 meses, mas só em março passado os trabalhos começaram, disseram o sindicalista e a outra fonte, pontuando que a previsão agora é de que conclusão do desmonte ocorra no fim deste ano ou início do próximo.

"O que está acima do casco está sendo cortado", disse Benito de Oliveira Gonçalves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Rio Grande e São José do Norte, adicionando que as partes mais baixas só serão cortadas quando a limpeza for concluída.

O óleo diesel, segundo essas pessoas, já foi retirado e uma companhia deverá ser contratada em maio para retirar a água oleosa.

CONSEQUÊNCIAS

O atraso, segundo disse a fonte, significa ainda que outra plataforma que seria desmantelada no mesmo estaleiro, a P-33, também comprada pela Gerdau da Petrobras, perderá sua janela temporal para entrar no estaleiro e poderá ter que ser enviada para outro local.