Governo pode apresentar novas medidas de revisão de gastos neste ano, diz secretário de Tebet

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Clayton Montes, disse nesta terça-feira que o governo espera economizar R$8,9 bilhões no ano que vem com a revisão de gastos em programas do governo, acrescentando que novas medidas poderão ser apresentadas até a apresentação do Orçamento de 2026, em agosto.

A economia de R$8,9 bilhões inclui revisões de gastos em benefícios previdenciários, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e Benefício de Prestação Continuada (BPC). O valor é ligeiramente menor do que o previsto para este ano, de R$9,0 bilhões.

Em entrevista à imprensa para comentar as diretrizes orçamentárias do próximo ano, Montes disse que "evidentemente" o governo precisa aprofundar a revisão de gastos obrigatórios.