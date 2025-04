Ibovespa fecha com declínio modesto em dia de ajustes

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta terça-feira, sem fôlego para superar os 130 mil pontos, em sessão de ajustes após duas altas seguidas, com as blue chips Petrobras e Vale pesando negativamente, enquanto Itaú Unibanco e Embraer ajudaram a atenuar a perda.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou em baixa de 0,19%, 129.203,77 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 129.927,08 pontos na máxima e 128.951,12 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somava R$18,35 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)