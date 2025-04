Índices da China fecham perto da estabilidade enquanto mercados aguardam clareza sobre tarifas

HONG KONG (Reuters) - Os principais índices acionários da China fecharam perto da estabilidade nesta terça-feira, com os investidores à espera de mais clareza sobre a situação comercial depois que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as investigações sobre as importações de chips semicondutores.

O índice CSI300 subiu 0,06% e o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,15%, depois de ambos terem sido negociados em uma faixa estreita durante o dia.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 0,23%, após oscilar entre ganhos e perdas durante a sessão.