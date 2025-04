Indústria eólica enfrenta pior crise e exige solução para cortes de geração, diz ABEEólica

"Estamos trabalhando 24/7 nesse assunto (dos cortes). Tivemos boas conversas com o ministro (de Minas e Energia) e devemos trazer logo algum encaminhamento", disse Gannoum.

Gannoum ressaltou a necessidade de uma solução de curto prazo para o problema, que é complexo e precisará também ser observado no médio e longo prazos.

"Ninguém vai investir enquanto o 'curtailment' (jargão técnico para os cortes) estiver na frente", enfatizou ela.

Os cortes de geração ocorrem na atuação em tempo real do ONS por diferentes razões, como limitações no escoamento de energia pela rede de transmissão, necessidade de garantir confiabilidade do suprimento de energia ou consumo insuficiente para absorver a oferta de eletricidade em determinado momento.

A instalação de novas usinas eólicas no Brasil já mostrou desaceleração no ano passado, em reflexo às dificuldades enfrentadas pelos projetos e também pela situação de sobreoferta de energia.

Gannoum destacou ainda outros fatores que têm levado a um menor crescimento da energia eólica no Brasil, como dificuldades de conexão de projetos à rede elétrica e crise na cadeia de fornecedores devido à falta de novas encomendas.