Juros futuros acompanham o dólar e sobem em dia de ajustes

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,73%, ante o ajuste de 14,683% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,26%, ante o ajuste de 14,168%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,39%, ante 14,315% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,46%, ante 14,402%.

Nas duas sessões anteriores as taxas dos DIs haviam recuado, ajudadas em parte pela isenção tarifária anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a produtos como smartphones e computadores, inclusive os fabricados pela China.

Nesta terça-feira, com a agenda de indicadores relativamente esvaziada, os mercados no Brasil passaram por ajustes, conforme profissionais ouvidos pela Reuters. Isso se traduziu na relativa fraqueza do Ibovespa, na alta do dólar ante o real e no avanço das taxas futuras.

Às 11h17, a taxa do DI para janeiro de 2029 atingiu o pico de 14,18%, em alta de 14 pontos-base ante o ajuste da véspera.

O movimento ocorreu a despeito de, no exterior, as taxas dos Treasuries cederem. Às 16h35, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 3 pontos-base, a 4,337%.