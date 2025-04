LVMH é superada por Hermes em valor de mercado após vendas fracas no trimestre

A queda de 3% nas vendas do primeiro trimestre da LVMH - bem abaixo das expectativas dos analistas de um crescimento de 2% - apontou para outro ano difícil para as empresas de luxo após os recentes anúncios de tarifas do presidente dos Estados Unidos, o bilionário de extrema direita Donald Trump, que provocaram temores de recessão.

O desempenho sinalizou "um ambiente comercial mais difícil para o setor de luxo em geral", disse o analista Piral Dadhania, do RBC, que reduziu sua previsão de vendas da LVMH este ano para zero, em comparação com o crescimento de 3% esperado anteriormente, citando a demanda fraca do primeiro trimestre.