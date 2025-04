MRV vende R$2,17 bi no 1º tri com volume impactado por trava em repasses

"A causa dos problemas já foi sanada e esperamos a regularização do 'backlog' ao longo do segundo trimestre", acrescentou o grupo MRV&Co em sua prévia operacional.

De acordo com o diretor financeiro do grupo, Ricardo Paixão, não fossem esses gargalos, as vendas em sua principal operação estariam perto do registrado no quarto trimestre do ano passado de R$2,6 bilhões.

Os lançamentos, por sua vez, somaram um VGV de R$2,89 bilhões no primeiro trimestre, crescimento de 81% ano a ano, conforme documento divulgado nesta terça-feira.

O consumo de caixa ajustado no período foi de R$48,3 milhões, contra uma geração de R$24,8 milhões um ano antes, impactado pelo "gap" entre as unidades produzidas e as unidades repassadas no trimestre, que representou cerca de R$110 milhões a menos de geração de caixa. Desconsiderando esses impactos, o segmento teria apurado geração de caixa ajustada de R$61,7 milhões no trimestre, disse o CFO à Reuters.

O grupo também considerou uma nova regra da Caixa Econômica Federal para o pagamentos das unidades repassadas como um outro impacto na geração de caixa da companhia.

A Caixa é a principal operadora do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), programa habitacional federal que passou por mudanças, incluindo a criação de uma nova faixa para a classe média, que atende famílias com renda mensal até R$12 mil e tem teto de R$500 mil para imóveis, e reajustes das faixas vigentes.