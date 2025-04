Operação policial em favela de Copacabana termina com 5 mortos

“Cinco integrantes da facção criminosa foram neutralizados, sendo três lideranças do tráfico de drogas na localidade. Dentre estes, está Vinícius Kleber Di Carlantoni Martins, o ‘Cheio de Ódio’, apontado como um dos chefes do tráfico da região. O criminoso era um dos responsáveis por estimular ataques covardes contra as forças de segurança pública”, informou a Polícia Civil em nota.

Moradores relataram um clima de medo e pânico em Copacabana e no bairro vizinho de Botafogo. “Há muito tempo não via isso aqui. A bala comeu lá em cima e muita gente não saiu de casa com medo. O comércio também fechou, mas depois voltou ao normal”, disse à Reuters uma moradora da comunidade, sob condição de anonimato.

Algumas ruas do bairro de Botafogo foram fechadas ao trânsito por medida de segurança, e escolas tiveram a rotina afetada total ou parcialmente.

“A reação da polícia vai depender da ação do criminoso. Se eles não reagirem, não haverá confronto, e as forças policiais irão cumprir os mandados. Caso haja reação, é uma opção deles, e iremos responder à altura”, disse o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

A Ladeira dos Tabajaras é o cenário do filme "Vitória", que conta a história de uma moradora da comunidade que, da janela de casa, filmou a movimentação de traficantes e policiais corruptos na comunidade da zona sul da cidade.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)