PESQUISA-Estrategistas preveem queda em rendimentos dos Treasuries apesar de turbulência tarifária

Por Sarupya Ganguly

BENGALURU (Reuters) - Os rendimentos dos Treasuries cairão, de acordo com estrategistas do mercado de títulos entrevistados pela Reuters, que afirmam que uma desaceleração econômica na esteira das tarifas abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obrigará o Federal Reserve a reduzir a taxa de juros.

O otimismo deles em relação ao desempenho dos títulos da dívida dos EUA ocorre à medida que as expectativas de inflação aumentam, criando hesitação entre autoridades do Fed em relação aos cortes de juros e à medida que quase metade dos entrevistados disse estar preocupada com o status de local seguro do mercado.