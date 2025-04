Petróleo fecha quase estável enquanto mercado considera últimas mudanças nas tarifas dos EUA

As políticas comerciais dos EUA criaram incertezas para os mercados globais de petróleo e levaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo a reduzir sua perspectiva de demanda na segunda-feira.

A Agência Internacional de Energia seguiu nesta terça-feira com sua projeção de que a demanda global de petróleo em 2025 crescerá na taxa mais lenta dos últimos cinco anos, devido às preocupações com o crescimento econômico decorrente das tarifas comerciais de Trump.

Essa incerteza tarifária fez com que vários bancos, incluindo UBS, BNP Paribas e HSBC, reduzissem suas previsões para preços do petróleo.

"Se a guerra comercial se intensificar ainda mais, nosso cenário de risco negativo - ou seja, uma recessão mais profunda nos EUA e um pouso forçado na China - poderá fazer com que o Brent seja negociado a US$40-60 (por barril) nos próximos meses", disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

As preocupações com as tarifas de Trump, juntamente com o aumento da oferta pela Opep+, um grupo que inclui a Opep e aliados produtores, como a Rússia, já fizeram com que os preços do petróleo caíssem cerca de 13% até o momento neste mês.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Shadia Nasralla em Londres; reportagem adicional de Colleen Howe em Pequim, Emily Chow em Cingapura)