Preços de importados nos EUA têm queda inesperada em março por produtos de energia mais baratos

Nos 12 meses até março, os preços de importados avançaram 0,9%.

O relatório somou-se a dados fracos dos preços ao consumidor e ao produtor, sugerindo que a inflação estava diminuindo antes da entrada em vigor das tarifas do presidente Donald Trump sobre as importações. As tarifas de importação, que desencadearam uma guerra comercial prejudicial com a China e mergulharam os mercados financeiros em uma turbulência, alimentaram temores de inflação alta e crescimento morno ou até mesmo uma recessão.

A ata da reunião do Federal Reserve de 18 e 19 de março, publicada na semana passada, mostrou que as autoridades foram quase unânimes em afirmar que a economia enfrentava riscos de inflação mais alta e crescimento mais lento simultaneamente, o que é comumente chamado de estagflação.

Os mercados financeiros esperam que o banco central dos EUA retome o corte dos juros em junho, após uma pausa em janeiro, e reduza a taxa em 100 pontos-base este ano.

A taxa de juros de referência do Fed está atualmente na faixa de 4,25% a 4,50%.

Os preços dos combustíveis importados caíram 2,3% em março, depois de aumentarem 1,6% em fevereiro. Os preços dos alimentos subiram 0,1%, após permanecerem inalterados no mês anterior. Excluindo combustíveis e alimentos, os preços de importação aumentaram 0,1% pelo segundo mês consecutivo. Nos 12 meses até março, o chamado núcleo dos preços de importação avançou 1,1%.