Premiê da China pede a exportadores que diversifiquem os mercados em meio a mudanças "profundas"

PEQUIM (Reuters) - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, pediu aos exportadores do país nesta terça-feira que diversifiquem seus mercados para lidar com as "profundas" mudanças externas e prometeu apoiar mais o consumo interno, informou a mídia estatal.

A China foi atingida pelas tarifas mais altas nas medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor pesadas taxas sobre as importações. Na semana passada, Trump aumentou as tarifas sobre as importações chinesas para 145%, levando Pequim a aumentar as taxas sobre os produtos norte-americanos para 125% em uma guerra comercial cada vez mais intensa entre as duas maiores economias do mundo.

"No momento, mudanças profundas no ambiente externo afetaram negativamente o comércio exterior e as exportações da China", disse Li em Pequim, segundo a rádio estatal.