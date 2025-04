Presidente do BOJ diz que instituição pode agir se tarifas dos EUA afetarem economia, diz jornal

Ueda acrescentou que há riscos tanto de alta quanto de baixa para os preços. Embora a inflação persistente dos alimentos ou as interrupções no fornecimento causadas pelas tarifas norte-americanas possam elevar os preços mais do que o esperado, o aumento do custo de vida pode esfriar o consumo e impedir que os preços subam ainda mais, afirmou ele.

O BOJ analisará não apenas dados, mas também pesquisas de empresas ao compilar as novas previsões trimestrais previstas para 1º de maio, disse Ueda ao Sankei.

No ano passado, o BOJ encerrou um programa de estímulo massivo de uma década e aumentou as taxas de juros para 0,5% em janeiro, acreditando que o Japão estava prestes a atingir de forma sustentável sua meta de inflação de 2%.

Embora Ueda tenha sinalizado a prontidão do BOJ para continuar elevando as taxas de juros, a decisão de Trump de impor tarifas mais altas nos EUA complicou a decisão do banco sobre quando e até que ponto poderia elevar as taxas de juros, ainda baixas. A maioria dos analistas ainda espera que a próxima medida do Banco do Japão seja um aumento, e não um corte, na taxa básica de juros.

