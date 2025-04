Presidente do Fed de Atlanta diz que movimentos ousados "em qualquer direção" não seriam prudentes

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse na segunda-feira que a incerteza em torno da política tarifária e de outras políticas do governo dos Estados Unidos colocou a economia em uma "grande pausa" e sugeriu que o banco central norte-americano deveria permanecer em espera até que haja mais clareza.

"O local específico em que a economia vai pousar depende fundamentalmente dos detalhes de onde a política econômica vai pousar", disse Bostic em discurso na Emory University. "E como não sabemos isso agora, mais uma vez, esse é outro motivo pelo qual eu acho que não seria prudente, no momento, agir de forma muito ousada com nossa política monetária em qualquer direção."

É provável que as tarifas aumentem os preços, disse Bostic, o que significa que levará mais tempo do que ele havia pensado anteriormente, talvez até 2027, para que a inflação volte à meta de 2% do Fed. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico provavelmente desacelerará, com o PIB expandindo mais de 1% este ano, menos da metade do ritmo recente, disse ele.