Secretário do Tesouro dos EUA apoia reformas econômicas da Argentina de olho na China

Em uma entrevista à Bloomberg TV após sua reunião com Milei, Bessent disse que o governo Trump está focado em ajudar os países latino-americanos a evitar o que ele chamou de acordos "vorazes" feitos pela China na África.

Na sexta-feira, a Argentina fechou um acordo de US$20 bilhões e 48 meses com o Fundo Monetário Internacional (FMI), depois de desmantelar partes importantes de seus controles cambiais que duraram anos. Também anunciou um programa de empréstimo de US$12 bilhões com o Banco Mundial e um acordo separado de US$10 bilhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

"Eu queria vir aqui hoje para mostrar meu apoio ao presidente Milei e seu compromisso... com o que considero histórico em termos de tirar a Argentina do precipício", disse Bessent na entrevista.

Os EUA tentaram impedir que os países latino-americanos cedessem direitos de mineração à China em troca de ajuda, disse ele.

"A China assinou uma série de acordos vorazes marcados como ajuda, nos quais... adquiriu direitos de mineração. Eles adicionaram enormes quantidades de dívidas aos balanços patrimoniais desses países", disse ele. "Eles estão garantindo que as gerações futuras serão pobres e sem recursos. E não queremos que isso aconteça mais do que já está acontecendo na América Latina."

Os credores chineses forneceram um total de US$182,28 bilhões a 49 países africanos de 2000 a 2023, o que deixou muitos países altamente endividados. Desde 2005, os credores chineses concederam mais de US$120 bilhões em empréstimos a países da América Latina e do Caribe, de acordo com dados do Centro de Políticas de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston.