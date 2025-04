Stellantis: 'tarifaço' e regras da UE colocam setor automotivo em risco

O presidente do Conselho de diretores da Stellantis, John Elkann, disse nesta terça-feira que as tarifas dos Estados Unidos e os rígidos padrões de emissões de carbono da União Europeia estão colocando as montadoras em risco em um momento em que elas enfrentam uma maior concorrência da China.

"Com o caminho atual de tarifas dolorosas e regulações excessivamente rígidas, as indústrias automobilísticas norte-americana e europeia estão sendo colocadas em risco", disse Elkann em uma reunião com acionistas.

"Isso seria uma tragédia, pois a fabricação de automóveis é uma fonte de empregos, inovação e comunidades fortes", disse ele.