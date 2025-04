Trump ordena investigação tarifária sobre importações de minerais essenciais pelos EUA

Por Ernest Scheyder

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou nesta terça-feira uma investigação sobre possíveis novas tarifas para todas as importações de minerais essenciais pelo país, numa escalada da disputa com parceiros comerciais globais e numa tentativa de repreender diretamente a líder do setor, a China.

A ordem expõe o que fabricantes, consultores da indústria e acadêmicos, entre outros, vêm alertando há muito tempo: que os EUA dependem excessivamente de Pequim e de outros países para obter versões processadas dos minerais que alimentam toda a sua economia.