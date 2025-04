Wall Street sobe enquanto investidores avaliam possíveis isenções de tarifas

O Dow Jones subia 0,47%, a 40.715,34 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,61%, a 5.439,10 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,65%, a 16.940,28 pontos.

O setor financeiro subia 0,9%, liderando os ganhos setoriais, sendo impulsionado por avanços de 4% e 1,7% no Bank of America e no Citigroup, respectivamente, depois que eles divulgaram lucros trimestrais mais altos.

"Acreditamos que o 'pico do medo' provavelmente já passou... entretanto, como a volatilidade nos mercados de ações e títulos continua elevada, permanecemos em posição defensiva, já que os mercados continuam altamente sensíveis ao fluxo de notícias sobre tarifas", disseram analistas da Wolfe Research.

As rápidas mudanças na política dos EUA têm provocado fortes quedas nos mercados e deixado os investidores, as empresas e os consumidores confusos quanto às perspectivas políticas e de crescimento econômico.

Os principais índices ganharam algum terreno na segunda-feira, depois que produtos eletrônicos importantes receberam isenção das tarifas recíprocas de Trump.

Os balanços corporativos serão monitorados de perto nas próximas semanas para obter indicações sobre como as empresas e os consumidores estão lidando com as mudanças na política comercial.