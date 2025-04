Wall Street tem leve queda enquanto incerteza sobre tarifas mantém investidor nervoso

Os papéis do Bank of America e do Citigroup subiram após divulgação de resultados.

Ainda assim, executivos dos bancos advertiram que os gastos dos consumidores dos EUA enfrentam enormes riscos se a agitação provocada pela política comercial do presidente Donald Trump continuar.

Entre os papéis que pressionaram o Dow Jones estava a Boeing. A ação caiu 2,4% depois que a Bloomberg noticiou, citando fontes familiarizadas com o assunto, que a China ordenou que suas companhias aéreas não aceitassem mais entregas de jatos da Boeing em resposta à decisão dos EUA de impor tarifas de 145% sobre os produtos chineses.

O anúncio de Trump, em 2 de abril, de tarifas abrangentes provocou turbulência no mercado e alimentou preocupações sobre uma guerra comercial global e possível recessão. As negociações foram mais moderadas esta semana, mas investidores não conseguiram se concentrar em outros assuntos.

"Os resultados têm sido muito bons, mas este é um mercado que está sendo assolado por incertezas tarifárias e comerciais, e esses são realmente os únicos catalisadores que importam neste momento", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird.

"Em um dia em que você está desprovido desses (catalisadores), é uma espécie de mercado rebelde, e estamos vendo isso hoje."