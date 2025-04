Ações de Hong Kong caem com nervosismo por guerra comercial, China sobe

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, pressionadas pelo setor de tecnologia depois que os Estados Unidos restringiram as vendas de chips da Nvidia para a China, aumentando as preocupações com a intensificação da guerra comercial.

Enquanto isso, o mercado chinês subiu marginalmente, após dados de crescimento econômico melhores do que o esperado e com relatos de que investidores apoiados pelo Estado compraram ações na parte da tarde.