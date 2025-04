Ações europeias fecham em baixa com ASML alertando que tarifas dos EUA atrapalham perspectivas

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta quarta-feira, pressionadas por papéis relacionados a semicondutores, depois que a maior fornecedora de equipamentos para fabricação de chips do mundo, a ASML, alertou que as tarifas dos Estados Unidos estavam aumentando a incerteza em torno de suas perspectivas para 2025 e 2026.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,19%, a 507,09 pontos, embora tenha se distanciado bastante dos menores níveis intradiarios no fechamento. O setor de tecnologia foi o mais combalido, com queda de 2%.