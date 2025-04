Alckmin diz que "Mover" vai permitir economia de R$8 bi em combustível a consumidores até 2031

Segundo ele, o próximo decreto relacionado ao programa será voltado à regulamentação do chamado "IPI Verde", que prevê alíquota reduzida ou mesmo zerada para veículos de baixa emissão de CO2, uma das demandas mais urgentes da Anfavea em relação ao Mover.

A associação de montadoras instaladas no país também pede a antecipação da volta do imposto de importação cheio (de 35%) para veículos elétricos e híbridos, e Alckmin disse que a medida está em discussão pelo governo, mas não deu detalhes de quando uma decisão pode ser feita ou as chances de que o pedido seja atendido.

(Por Victor Borges)