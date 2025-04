Banco do Japão reduzirá previsão de crescimento com impacto das tarifas dos EUA, segundo fontes

Em um relatório trimestral de perspectivas a ser publicado em 1º de maio, é provável que o conselho reduza sua previsão de crescimento econômico para o atual ano fiscal que começou em abril, disseram as fontes sob condição de anonimato, pois não estão autorizadas a falar publicamente.

De acordo com as previsões atuais feitas em janeiro, o Banco do Japão espera que a economia cresça 1,1% no ano fiscal de 2025.

Ainda não há consenso dentro do Banco do Japão sobre a extensão dos danos causados pelas tarifas de Trump, que dependerão em parte do fato de o Japão conseguir obter isenções das tarifas dos EUA nas negociações bilaterais que começam nesta quarta, disseram as fontes.

A chave seria se o Banco do Japão pode manter seu cenário base de que a economia do país sustentará uma recuperação moderada e manterá a inflação subjacente em curso para atingir sua meta de 2%, disseram eles.

"Está claro que as tarifas dos EUA prejudicarão a economia do Japão. O que não está tão claro é se o impacto será grande o suficiente para inviabilizar o que até agora tem sido uma tendência de alta constante da inflação", disse uma das fontes, em uma opinião compartilhada por outras duas fontes.

Até o momento, a posição dominante dentro do Banco do Japão é que as tarifas de Trump podem atrasar, mas não inviabilizar, o progresso para atingir de forma sustentável sua meta de inflação de 2% -- um pré-requisito para novos aumentos na taxa de juros.