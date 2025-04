Bancos globais reduzem previsões de crescimento da China em meio à guerra comercial

"De acordo com nossas novas premissas básicas atuais, estimamos que os aumentos de tarifas neste ano representem um arrasto de mais de dois pontos percentuais no crescimento do PIB da China. Esperamos que as exportações da China para os EUA caiam em 2/3 nos próximos trimestres e que suas exportações totais caiam em 10% em termos de dólares em 2025."

CITI

"Vemos pouco espaço para um acordo entre os EUA e a China após as recentes escaladas."

"As políticas domésticas poderiam se concentrar mais na expansão da demanda. Esperamos um financiamento adicional de 1 a 1,5 trilhão de iuanes (US$205 bilhões) enquanto a implementação de políticas se acelera."

GOLDMAN SACHS

"Eventos recentes ressaltaram a velocidade com que o presidente Trump pode alterar as taxas tarifárias, ao mesmo tempo em que destacam a probabilidade de que as altas tarifas sobre os produtos chineses persistam."