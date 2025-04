Califórnia processa governo Trump para tentar bloquear tarifas

"Todo o governo Trump continua empenhado em lidar com essa emergência nacional que está dizimando as indústrias americanas e deixando nossos trabalhadores para trás com todas as ferramentas à nossa disposição, desde tarifas até negociações", disse Desai.

Nos decretos que impuseram as tarifas, o republicano Trump invocou leis, incluindo a Ieepa, que dá aos presidentes poderes especiais para combater ameaças incomuns ou extraordinárias aos EUA. O presidente disse que o déficit comercial líquido dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo é uma emergência nacional que coloca em risco sua capacidade de produção e o torna dependente de adversários estrangeiros.

Na ação judicial desta quarta-feira, apresentada no tribunal federal de San Francisco, Newsom e o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, ambos democratas, pediram a um juiz que impedisse o Departamento de Segurança Interna e Alfândega e Proteção de Fronteiras de aplicar as tarifas.

O governo Trump já está enfrentando três ações judiciais semelhantes: uma no Tribunal de Comércio Internacional de Nova York, movida pelo grupo de defesa empresarial Liberty Justice Center, que busca bloquear todas as tarifas; uma no tribunal federal da Flórida, movida por um pequeno empresário que busca bloquear as tarifas sobre a China; e uma terceira movida em Montana por membros da Blackfeet Nation, uma comunidade nativa norte-americana que abrange Montana e a província canadense de Alberta, que contesta as tarifas de Trump sobre o Canadá.

