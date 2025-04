Chair do Fed diz que economia desacelerou no 1º trimestre, mas pode esperar por maior clareza

Analistas preveem que o crescimento continuará a desacelerar ao longo do ano, enquanto "famílias e empresas relatam declínio acentuado na confiança e incerteza elevada sobre as perspectivas, refletindo em grande parte preocupações com a política comercial", disse Powell em referência às rápidas mudanças nos impostos de importação adotados pelo presidente Donald Trump.

Repetindo comentários feitos neste mês, o chefe do Fed observou que o impacto dessas e de outras mudanças "ainda está evoluindo", mas provavelmente será "maior do que o previsto", dado o escopo das tarifas que Trump parece defender, mesmo que as negociações entre os EUA e outros países possam eventualmente reduzi-las.

"À medida que soubermos mais, continuaremos a atualizar nossa avaliação", principalmente se quaisquer aumentos de preços provocados pelas tarifas pareçam provocar apenas uma alta temporária ou mais persistente da inflação.

Por enquanto, ele disse, o Fed pode deixar sua taxa básica de juros estável "para esperar por maior clareza antes de considerar quaisquer ajustes em nossa postura de política monetária", disse Powell.

A taxa básica de juros do Fed está atualmente em uma faixa entre 4,25% e 4,5% desde dezembro, após uma série de cortes no final do ano. Desde então, o progresso no avanço da inflação para a meta de 2% do Fed desacelerou.

Apesar da incerteza e da natureza instável dos anúncios de tarifas de Trump, uma avaliação sobre seu provável impacto será fundamental para o próximo debate do Fed sobre se a taxa básica de juros deve ser mantida, reduzida ou até mesmo se deve ser avaliado um aumento.