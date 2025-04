China nomeia inesperadamente novo negociador comercial em meio à guerra tarifária dos EUA

Não ficou claro se Wang, 59, que assumiu o cargo de número 2 no Ministério do Comércio em 2022, assumiu um cargo em outro lugar. Seu nome não estava mais na equipe de liderança do ministério nesta quarta-feira, de acordo com o site do ministério.

O ministério não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre a mudança, que não foi explicada no comunicado do Ministério de Recursos Humanos.

Wang era considerado um negociador duro e havia entrado em conflito com autoridades norte-americanas em reuniões anteriores, disse uma fonte da comunidade empresarial estrangeira de Pequim.

"Ele é um buldogue, muito intenso", disse a fonte, que não quis se identificar.

A mudança na alta liderança do Ministério do Comércio ocorre no momento em que Pequim adota uma postura de linha dura em uma guerra comercial cada vez mais acirrada com Washington, desencadeada pelas altas tarifas impostas por Trump sobre itens importados da China.

A mudança abrupta também ocorreu no meio da viagem do presidente Xi Jinping ao Sudeste Asiático para consolidar os laços econômicos e comerciais com vizinhos próximos em meio ao impasse com os EUA.