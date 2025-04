China vai criticar EUA na ONU por intimidação e guerra comercial

"Todos os países, especialmente as nações em desenvolvimento, são vítimas do unilateralismo e das práticas de intimidação", diz a nota conceitual da reunião informal da ONU sobre "o impacto do unilateralismo e das práticas de intimidação nas relações internacionais".

A nota, que convida todos os 193 Estados-membros da ONU a participarem da reunião de 23 de abril, critica especificamente os Estados Unidos por imporem tarifas.

"Ao utilizar as tarifas como uma ferramenta de pressão extrema, os EUA têm violado gravemente as regras do comércio internacional e provocado choques e turbulências graves na economia mundial e no sistema de comércio multilateral, lançando uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento", diz a nota conceitual.

A missão dos EUA na ONU encaminhou um pedido de comentário sobre a reunião planejada pela China ao Departamento de Estado, que não respondeu imediatamente.

A agência de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas disse nesta quarta-feira que o crescimento econômico global poderia desacelerar para 2,3%, já que as tensões comerciais e a incerteza impulsionam uma tendência de recessão.