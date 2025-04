Crescimento do PIB da China na 1º trimestre supera expectativas, mas choque tarifário dos EUA paira no ar

Dados divulgados nesta quarta-feira mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,4% no trimestre de janeiro a março em relação ao mesmo período do ano anterior, a mesma taxa do quarto trimestre, mas superou as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 5,1%.

No entanto, a força do crescimento deve arrefecer acentuadamente nos próximos trimestres, uma vez que o choque tarifário de Washington atinge o motor crucial das exportações, aumentando a pressão sobre os líderes chineses para que implementem mais medidas de apoio para manter a segunda maior economia do mundo em equilíbrio.

"A economia da China enfrenta dois obstáculos materiais ao mesmo tempo: as contínuas consequências do setor imobiliário internamente e a guerra comercial sem precedentes entre os EUA e a China externamente", disseram economistas do Nomura em uma nota.

Embora o estímulo do governo tenha impulsionado o consumo e sustentado o investimento, Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit, disse que "uma resposta vigorosa e oportuna" é necessária, dada a pressão adicional decorrente das tarifas dos EUA.

As exportações continuaram a ser o único ponto positivo da economia chinesa, com um superávit comercial de trilhões de dólares no ano passado, ajudando a sustentar o crescimento, mesmo com a prolongada queda do setor imobiliário e a lentidão da demanda interna continuando a prejudicar uma recuperação sólida.

Isso complica o desafio político para Pequim, já que o foco incansável de Trump no vasto mecanismo comercial da China ameaça sufocar um importante impulsionador do crescimento.