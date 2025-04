Crescimento econômico global pode desacelerar para 2,3% por tensões comerciais, diz a agência de comércio da ONU

A economia global cresceu 2,8% em 2024, segundo o relatório.

"Essa é uma desaceleração significativa em comparação com as taxas médias de crescimento anual registradas no período pré-pandemia, que por sua vez foi um período de crescimento moderado em todo o mundo", disse o relatório.

As incertezas comerciais abalaram os mercados financeiros este mês depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas abrangentes sobre muitos países em 2 de abril. Trump inesperadamente suspendeu as tarifas mais altas sobre uma dúzia de economias dias depois, mas impôs taxas ainda mais rígidas de 145% sobre a China.

A UNCTAD disse que os temores de recessão nos EUA estão crescendo à medida que as preocupações com as tarifas aumentam o nervosismo dos investidores.

"A implementação de sucessivas rodadas de medidas comerciais restritivas e o confronto geoeconômico acarretam o risco de graves problemas nas linhas de produção que cruzam as fronteiras e nos fluxos de comércio internacional, o que, por sua vez, reduz a atividade econômica em todo o mundo", afirmou o relatório.

A perspectiva global para 2025 é marcada pelo mais alto nível de incerteza visto neste século, fazendo com que as empresas sofram perdas e atrasem investimentos e contratações, acrescentou o relatório.