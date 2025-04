Dólar tem leve alta com incerteza sobre política tarifária dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,32%, a R$5,909 na venda.

As perdas da moeda brasileira nesta sessão contrariavam o desempenho positivo de seus pares frente ao dólar, como o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno, que refletiam os preços mais altos do petróleo, com ganho de mais de 1%.

Por trás do apetite por risco estava uma crescente expectativa com a possibilidade de discussões tarifárias entre as duas maiores economias do mundo, após reportagem da Bloomberg News relatar que a China está aberta para conversas com os EUA, desde que haja demosntração de respeito.

As conversas poderiam levar a uma resolução da atual guerra comercial entre os dois países, que tem se intensificado desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas altas para uma série de parceiros em 2 de abril, resultando em trocas de retaliações por ambas as potências.

No momento, a taxa tarifária dos EUA sobre a China está em 145%, enquanto Pequim impôs tarifa de 125% sobre os produtos norte-americanos. Analistas temem que esse cenário possa levar a uma aceleração da inflação global e uma recessão econômica em vários países.

Os mercados emergentes ainda pareciam aliviados com recentes recuos de Trump em suas tarifas, após o presidente norte-americano implementar isenções para uma série de produtos eletrônicos e sinalizar a possibilidade de alteração em suas tarifas sobre automóveis e autopeças.